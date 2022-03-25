В ОП призвали партнеров признать Россию государством-террористом

Украина возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада, подчеркнул глава ОП.

Офис президента Украины призвал партнеров признать Россию государством-террористом. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак на брифинге в пятницу, 25 марта.

"Сегодня Украина - это Грааль Европы. Украина возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада. И цель России - уничтожить Украину в буквальном смысле. Российские вооруженные силы разрушают наши города вместе с людьми не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас", - заявил он.

Ермак призвал партнеров официально признать РФ государством-террористом, а ВС РФ - террористической организацией.

Глава ОП заявил, что для победы в войне Украине необходим полномасштабный обмен данными разведки в реальном времени, тяжелое вооружение и защита от оккупанта с воздуха.

Кроме того, он отметил, что компромиссов в вопросах территориальной целостности страны быть не может. А также заявил, что российское руководство просчиталось в вопросе Украины в каждом пункте.

Напомним, ранее сегодня Ермак назвал страны-гаранты безопасности Украины.

Ермак: Войну не выиграть без наступательных вооружений

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