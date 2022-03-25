Зеленский: Украинцам начали выплачивать пенсии за апрель

В выходные выплата апрельских пенсий будет продолжаться во всех областях Восточной и Центральной Украины.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, 25 марта, сообщил, что в Украине уже начали осуществлять выплаты пенсий.

По словам главы государства, жители Черниговской и Луганской областей в субботу первыми получат деньги на карточки, а Укрпочта развезет наличные. К понедельнику пенсии выплатят и в других регионах Восточной и Центральной Украины. Далее - по всей стране.

"Это один из приоритетов для нас", - подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с 30-летием создания ведомства и сообщил, что с начала войны 77 силовиков отмечены государственными наградами, двоим из них присвоено звание Героя Украины посмертно.

Кроме того, президент подвел итоги работы гуманитарных коридоров на этой неделе. По его данным, за пять дней сработали 18 гумкоридоров, по которым спасли 37 606 человек, включая 26 477 мариупольцев.

Далее глава государства сообщил, что власти готовят новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкую задачу - выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц.

Наконец, Зеленский выразил благодарность сотрудникам СМИ, которые круглосуточно обеспечивают украинцев правдивой информацией.

Как сообщалось, из-за войны некоторые социальные выплаты в Украине осуществляются наперед.

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