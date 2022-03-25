ВСУ освободили еще два населенных пункта

Вблизи города Харьков, в восточном направлении, оккупантов выбили из сел Ольховка и Малая Рогань.

Украинская армия к вечеру пятницы, 25 марта, взяла под контроль два населенных пункта под Харьковом. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"ВСУ освободили восточные пригороды Харькова - Ольховку и Малую Рогань! Слава ВСУ! Смерть русским оккупантам!" - написал парламентарий.

Напомним, сегодня украинские защитники также освободили Тростянец Сумской области. Военные РФ убегали из города на ворованных автомобилях и скутерах.

Накануне под контроль Украины перешло село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet