В 11 регионах Украины началась посевная - Шмыгаль

Украинское правительство призывает предпринимателей работать, чтобы удержать экономику страны.

В 11 областях Украины стартовала посевная. Власти открыли доступ аграриям к беспроцентным кредитам и предпринимают меры для снижения цен на топливо. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.

Так, глава правительства отметил, что бизнес должен работать, чтобы удержать экономику страны в военное время.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что благодаря принятому накануне Верховной Радой закону сейчас в Украине самая быстрая в мире таможня, поскольку документом убрали НДС и пошлину на ввоз товаров. Также руководство страны упростило ввоз гумпомощи: ускорило заполнение декларации и отменило получение дополнительных документов от властей регионов.

Премьер анонсировал, что прифронтовые города будут обеспечены бесплатными продуктами, которые уже закупаются для раздачи людям.

Наконец, он рассказал о преждевременной выплате пенсий за апрель, уточнив, что в течение 25-27 марта будет начислено и выплачено пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 млрд грн. Сначала средства получат жители Луганской и Черниговской областях, потом - Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской.

Как сообщалось, украинские аграрии обеспечены удобрениями к посевной на 84%, хуже всего дела обстоят с топливом для сельхозтехники.

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