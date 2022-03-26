Враг стягивает артиллерию к границам Украины - ВСУ

Российские войска сосредотачивают усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении.

Армия России стягивает артиллерийские подразделения к украинским границам. Данные об их перемещении уточняются. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 30-го дня войны, обнародованной в ночь на субботу, 26 марта.

"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры", - отметили в штабе.

В ВСУ также отметили попытки оккупантов продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В то же время в Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

"Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии", - добавили в Генштабе.

Что касается ситуации по отдельным направлениям, то указано, что вражеская армия пытается нарастить свои силы и запасы, удержать захваченные территории, однако ей это далеко не всегда удается.

Напомним, в пятницу ВСУ освободили от оккупантов город Тростянец Сумской области, а также два населенных пункта в Харьковском районе.

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