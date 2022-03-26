Глава ГУР рассказал об информаторах в России

У украинской разведки много осведомителей среди чеченцев, благодаря которым удалось отследить 25 тысяч кадыровцев.

Украина получает разведданые не только от информаторов во вражеской армии, но и от источников в российских политических кругах. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Nation, обнародованном в пятницу, 25 марта.

"Информаторы у нас есть не только в российской армии, но и в их политических кругах и в их руководстве. В ноябре мы уже знали о намерениях россиян", - рассказал глава ГУР.

Кроме того, он сообщил, что у украинской разведки много осведомителей среди чеченцев.

"У нас много осведомителей в чеченских рядах. Как только они начинают готовить какую-либо операцию, мы знаем об этом от наших информаторов. Когда началась война, в России было много жертв, и большинство из этих людей (чеченцев - ред.) даже не успели подойти к Киеву", - отметил Буданов.

По его данным, с начала войны ведомство отследило контингент численностью около 25 тысяч чеченцев. Это удалось с помощью мобильных телефонов врага и источников агентурной разведки.

Как сообщалось, Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне против Украины, поскольку большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью в Украине ради призрачного денежного довольствия.

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