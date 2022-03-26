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В зоне ООС отбили девять атак армии РФ: 170 захватчиков уничтожены

Подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили три вражеских самолета и три дрона.
В зоне ООС отбили девять атак армии РФ: 170 захватчиков уничтожены

На Донецком и Луганском направлениях за день 25 марта украинские защитники отбили девять атак вражеской армии. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил.

Как указано, в ходе боевых действий на Донбассе украинские защитники уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в регионе сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

"Общие потери захватчиков составили около 170 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, уже более 16 тысяч российских солдат погибли в Украине с начала войны. При этом в Минобороны РФ сообщают о 1351 убитом военнослужащем.

 

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