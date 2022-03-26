Враг атаковал штаб Воздушных сил ВСУ
За сутки 25 марта армия России выпустила шесть крылатых ракет по территории командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Число пострадавших уточняется, сообщили в ВС.
В то же время указано, что за день ВСУ уничтожили по меньшей мере 12 воздушных целей врага: три самолета, минимум пять крылатых ракет, три дрона и вертолет.
Кроме того, ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике захватчиков.
Напомним, 24 марта украинские военные десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты массово спасались бегством по Антоновскому мосту.
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