Враг атаковал штаб Воздушных сил ВСУ

Захватчики выпустили шесть ракет, часть из них удалось перехватить. Нанесенный остальными ущерб уточняется.

За сутки 25 марта армия России выпустила шесть крылатых ракет по территории командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Число пострадавших уточняется, сообщили в ВС.

"Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализованы, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что за день ВСУ уничтожили по меньшей мере 12 воздушных целей врага: три самолета, минимум пять крылатых ракет, три дрона и вертолет.

Кроме того, ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике захватчиков.

Напомним, 24 марта украинские военные десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты массово спасались бегством по Антоновскому мосту.

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