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Геращенко назвал местонахождение Шойгу

У российского министра случился инфаркт после выговора со стороны российского президента Владимира Путина за полный провал вторжения в Украину.
Геращенко назвал местонахождение Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта. Об этом информировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу, 25 марта.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта", - говорится в сообщении.

По информации советника, инфаркт у Шойгу случился после выговора со стороны российского президента Владимира Путина за полный провал вторжения в Украину.

Как указано, сейчас глава российского оборонного ведомства проходит реабилитацию в Москве, в Главном  военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Напомним, три дня назад российские СМИ обратили внимание на то, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Как объяснили в Кремле, министр очень вовлечен в командование так называемой "спецоперацией" на территории Украины.

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