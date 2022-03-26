РФ попытается загнать военных ВСУ в "котел" - СМИ

Вашингтон отмечает увеличение активности российской армии на Донбассе, который в Кремле "явно делают приоритетным".

Россия может попытаться взять в кольцо украинских военных, сражающихся на востоке страны, и использовать их как козырь на переговорах о завершении войны. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

По мнению представителей Минобороны США, руководство РФ может переключиться на более ограниченные цели после того, как столкнулась с сопротивлением в Украине. При этом отмечается увеличение активности российской армии на Донбассе, который в Кремле "явно делают приоритетным".

По данным издания, перенос Москвой акцента с Киева на восточные регионы Украины не случаен и сделан специально, чтобы затем была возможность заявить об успехе так называемой "спецоперации".

"Переосмысление целей России может помочь президенту Владимиру Путину заявить о спасительной победе", - говорится в материале.

Как сообщалось, накануне на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили девять атак вражеской армии, уничтожив 170 захватчиков и десятки единиц их военной техники.

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