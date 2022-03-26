Азов показал последствия боя в Мариуполе

Увидеть Мариуполь и сдохнуть, прокомментировали свое видео представители подразделения.

Военные батальона Азов в пятницу, 25 марта, обнародовали видео, на котором показаны погибшие вследствие боев в Мариуполе захватчики.

Так, на кадрах видно, как на одной из улиц Мариуполя лежат мертвые российские солдаты.

"Увидеть Мариуполь и сдохнуть", - решила еще кучка москалей. Азов продолжает уничтожать вражескую орду на улицах города", - говорится в подписи к видео.

Напомним, в Мариуполе войска РФ разрушили детский реабилитационный центр, который после реконструкции открыли лишь осенью 2021 года.

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