Злоумышленники угнали автомобиль и во время езды на нем расстреляли двух человек. В полиции обещают наказать их строго.

В Киевской области правоохранители схватили злоумышленников, расстрелявших с автоматов двух человек в поселке Большая Дымерка. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке", - говорится в сообщении.

Как указано, одного нападавшего задержали в тот самый день. Им оказался 29-летний житель Большой Дымерки.

Второй злоумышленник, 30-летний ранее судимый выходец из Богдановки, был схвачен на днях в Броварах. Он скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане.

"Убийцы будут наказаны по всей строгости закона!" - подчеркнули в пресс-службе.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом двое мужчин расстреляли гражданских

Ранее пленный пилот российского самолета Су-34 Александр Красноярцев признался, что убил гражданского, который гнался за ним после того, как военный катапультировался из сбитого ВСУ самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet