Итоги 25.03: Новая фаза войны и успехи Anonymous

Война в Украине приближается к новой фазе; хакеры предоставили доступ к базе данных ЦБ России. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Стало известно о планах Путина расширить войну в Украине

Эксперты, изучив новые данные, пришли к заключению, что вторжение России в Украину приближается к новой, потенциально более опасной фазе. Российский лидер Владимир Путин планирует пополнять наземные силы, истощенные противостоянием с ВСУ, атаковать поток оружия, поступающего украинским защитникам с Запада, и в целом поставить под удар большую часть территории Украины.

Anonymous выложили в открытый доступ 28 Гб информации Центробанка России

Хакерская группа Anonymous взломала базу данных Центрального банка РФ и открыла доступ к информации всем желающим. В Сеть попали 28 Гб данных: тысячи документов, всевозможные транзакции, указы, доклады, декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, и другое. Инцидент стал одной из самых масштабных банковских утечек за всю историю.

ЕС и США заключили соглашение по сжиженному газу

Евросоюз и Соединенные Штаты подписали соглашение о поставках в Европу большего количества сжиженного природного газа (СПГ) из США. Так, в рамках сокращения зависимости ЕС от российского голубого топлива уже в этом году Вашингтоном будет дополнительно поставлено 15 млрд кубометров СПГ. Планируется обеспечить по крайней мере до 2030 года около 50 млрд кубометров в год дополнительного американского газа.

В боях за Чернобаевку уничтожен еще один российский генерал

Украинские военные ликвидировали командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на аэродром Чернобаевка. Рязанцев участвовал в военных кампаниях России в Абхазии и Сирии.

Байден и Дуда встретились в Польше

Президенты США и Польши Джо Байден и Анджей Дуда провели переговоры в польском городе Жешув, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной. Лидеры обсудили действующие санкции против России и анонсировали новые рестрикции. Американский лидер прибыл в Республику Польша с двухдневным визитом.

Ермак назвал страны-гаранты безопасности Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины в случае ее невступления в НАТО должны выступить постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль, а также Италия. По его словам, Киев заинтересован, чтобы в процесс приобщались также страны-соседи Украины.

В РФ заговорили о смерти Жириновского

Российские СМИ сообщили, что глава ЛДПР Владимир Жириновский умер. Это подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, который, однако, скоро удалил свое сообщение. В то же время глава Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского, отметив, что состояние политика тяжелое, но он жив.

Число убитых в Украине российских солдат превысило 16 тысяч

С 24 февраля по 25 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 16 100 человек. Кроме того, украинские силы уничтожили 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк, пять кораблей и катеров и сотни другой военной техники.

Тем временем в России отчитались о 1351 погибшем военнослужащем и 3825 раненных.

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