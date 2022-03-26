За время войны погибли 54 железнодорожника
С началом войны Укрзализныця переключилась в основном на эвакуацию людей и доставку гуманитарки.
С начала войны с Россией погибли 54 сотрудника железной дороги, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.
Он также сообщил, что трое сотрудников Укрзализныци находятся в плену.
Отметим, что из-за войны Украина прекратила железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью.
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