За время войны погибли 54 железнодорожника

С началом войны Укрзализныця переключилась в основном на эвакуацию людей и доставку гуманитарки.

С начала войны с Россией погибли 54 сотрудника железной дороги, сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Он также сообщил, что трое сотрудников Укрзализныци находятся в плену. Отметим, что из-за войны Украина прекратила железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью.

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