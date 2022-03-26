РФ сократила вылеты авиации из-за ПВО Украины - Британия

Британия вводит санкции против российского производителя беспилотников и предоставит Украине антибатарейные комплексы.

Россия сократила пилотируемые вылеты авиации из-за украинской противовоздушной обороны и вынуждена использовать больше беспилотников, считают в Минобороны Великобритании.

Отмечается, что из-за этого российским войскам потребуется больше дронов.

В связи с чем Британия ввела санкции против российской оборонной компании Кронштадт, являющейся основным производителем дронов Орион и других беспилотников.

"Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники", - говорится в сообщении.

В целом Британия расширила санкции и ввела их еще против 65 человек и компаний, связанных с российским вторжением в Украину.

В то же время, британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Лондон предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию Байрактаров.

По его словам, антибатарейные комплексы предоставят "для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь". Они смогут также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии.

Следовательно, как считают британские военные, российским войскам потребуется больше дронов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet