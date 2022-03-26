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Полиция изъяла у жителей Полтавщины 11 российских танков

Только в одном регионе местные жители экспроприировалии 11 российских танков и другое вооружение.
Полиция изъяла у жителей Полтавщины 11 российских танков
В Полтавской области полиция изъяла у местных жителей 11 российских танков и другое трофейное вооружение врага, сообщает областное управление НПУ.
 
"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении.
 
 
 
Ранее СМИ подсчитали, что у украинской армии через месяц после начала войны больше танков, чем было в день вторжения РФ. Дело в том, что украинские военные продолжают захватывать боевые машины у россиян.
 
По их данным, с начала войны ВСУ потеряли в боях и по другим причинам не менее 74 танков, однако захватили не менее 117 российских боевых машин
 

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