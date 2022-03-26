РФ уничтожает продовольственные склады - Луганская ОВА
Российские военные накануне вечером повторно обстреляли продовольственные склады в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Хотят устроить Голодомор. Оккупанты снова обстреляли продовольственные склады в Луганской области. Орки хотят, чтобы мирные жители страдали еще и от голода. Россияне на прошлой неделе уже уничтожили несколько продовольственных баз, вчера вечером рашисты целенаправленно провели очередной обстрел складов в Северодонецке", – написал он d Facebook утром в субботу, 26 марта.
Гайдай подчеркнул, что оккупанты системно уничтожают продсклады в разных городах области.
"Ежедневно в Луганскую область завозят по несколько фур гумпомощи для жителей общин. Это продукты, лекарства, средства гигиены. Голода не будет, как бы орки этого не хотели!", – заверил глава ОВА.
Также он сообщил, что за минувшие сутки в результате попадания снарядов врага было повреждено 10 жилых домов - 4 многоэтажки и 6 частных. Из-под завалов спасатели достали 7 человек, еще трое погибли.
Отметим, несмотря на наступление войск РФ и сепаратистов, украинские военные продолжают оставаться во всех подконтрольных городах Луганщины.
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