Кремль назвал условия завершения войны с Украиной

Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия прекратит воевать с Украиной после подписания мирного договора с юридическими гарантиями его выполнения. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщают российские СМИ.

По его словам, на переговорах с украинской стороной Кремль планирует добиться нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и отказа от "нацистских идеологических законов".

Медведев не стал уточнять, какие именно могут быть юридические гарантии и кто их должен дать.

Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля. В конце февраля состоялся первый раунд украинско-российских переговоров по выводу российских оккупационных войск из Украины. Украинская сторона настаивает, что должна учитываться территориальная целостность Украины.

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На данный момент прошло уже несколько раундов переговоров между Украиной и Россией. Никаких конкурентных соглашений еще нет.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не пойдет на территориальные уступки, как того требует Россия.

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