Кремль назвал условия завершения войны с Украиной
Россия прекратит воевать с Украиной после подписания мирного договора с юридическими гарантиями его выполнения. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщают российские СМИ.
По его словам, на переговорах с украинской стороной Кремль планирует добиться нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и отказа от "нацистских идеологических законов".
Медведев не стал уточнять, какие именно могут быть юридические гарантии и кто их должен дать.
Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля. В конце февраля состоялся первый раунд украинско-российских переговоров по выводу российских оккупационных войск из Украины. Украинская сторона настаивает, что должна учитываться территориальная целостность Украины.
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На данный момент прошло уже несколько раундов переговоров между Украиной и Россией. Никаких конкурентных соглашений еще нет.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не пойдет на территориальные уступки, как того требует Россия.
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