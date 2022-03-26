В субботу в Украине будут работать 4 гумкоридора

Сегодня эвакуация будет проводиться только в Киевской области по четырем маршрутам.

В Украине в субботу, 26 марта, будут работать 4 гуманитарных коридора, сообщили в Офисе омбудсмена.

Гумкоридоры откроются по таким маршрутам:

Фастов, Фастовец, Клехановка, Таможня, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое (сельсовет ул. Центральная, д. 57,с. Плесецкое).

Белогородка-Петрушки–Шпитки–Мрия–Любимовка–Березовка–Севериновка (ул. И. Мазепы 20, с. Севериновка).

Белая Церковь-Фастов-Хомутец-Брусилов-Ставище-Небелица-Юров-Красная Слобода (торговый центр, ул. Л.Украинки, д.46, Красная Слобода).

Белая Церковь–Фастов–Брусилов–Кочерив–Белая Криница–Песковка–Бородянка (ул. Центральная 331, Бородянка).

"Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения г. Ирпень", - сказано в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что российские войска принудительно депортируют украинцев в фильтрационные лагеря на территории РФ.

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