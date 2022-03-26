Зеленский предупредил мир о проблемах с продуктами

Украине хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из страны ударит по многим народам.

Падение экспорта сельхозпродукции из Украины из-за войны с Россией ударит по многим регионам мира, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении на Дельфийском форуме в субботу, 26 марта.

"Настоящий миграционный кризис, настоящие проблемы впереди", - сказал он.

"Украина - один из самых важных экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира", - напомнил он.

По словам Зеленского, "сейчас, когда мировые рынки еще не отошли от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие, никто не застрахован. И нельзя застраховаться, если еды не будет хватать просто физически".

"Российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику. Уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной", - сказал он, отметив, что "они заблокировали наши морские порты".

Зеленский отметил, что Украине хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из страны ударит по многим народам – в исламском мире, в Латинской Америке, в других частях планеты, куда захватчики мечтают зайти.

"Мы все вместе должны не допустить дефицита еды. Санкционные ограничения для России направлены только на одно – чтобы Россия начала искать мир", - подытожил глава государства.

По оценкам властей, Украине хватит продуктов на два года. Но война России против Украины вызовет голод в странах Африки. Большая часть украинского зерна идет на Ближний Восток и африканские страны, очень зависящие от импорта. В последнее время более 40% годовых поставок кукурузы и пшеницы направляется именно в эти регионы.

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