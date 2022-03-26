Войска РФ вышли из Славутича, отпустив мэра

Российские войска покинули город Славутича, отпустив мэра Юрия Фомичева. После освобождения он выступил перед жителями города.

Фомичев подтвердил, что был в плену, добавив, что поддерживает народ, гордится городом.

Он заявил, что если в городе не будет военных, то русские дадут спокойно жить. Будет возобновлена возможность выезда за город, однако оккупанты привезут гуманитарную помощь.

Фомичев добавил, что Славутич остается под украинским флагом, под украинским законодательством.

По его словам, будут продолжаться переговоры по возможности дальнейшей ротации персонала ЧАЭС.

В то же время нардеп Ольга Василевская- Смаглюк заявила, что оккупанты вышли за пределы Славутича. При этом в соцсетях пишут, что войска РФ установят блокпост за городом.