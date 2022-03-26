Почта
 

ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом

Контрнаступление идет в направлении Малой Рогани, освобождены несколько населенных пунктов.
ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом

Украинские военные перешли в контрнаступление под Харьковом, сообщил в субботу, 26 марта, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил он.

Также бои продолжаются и на Изюмском направлении, где украинские войска тоже держат оборону.

Накануне появилась информация, что в восточном направлении от Харькова оккупантов выбили из сел Ольховка и Малая Рогань.

Также об освободительных боях сообщают в соседней Сумщине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK