Байден встретился с Кулебой и Резниковым в Польше

Американский президент провел первую встречу с высокопоставленными представителями Украины с начала войны с Россией.

Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, в ходе визита в Варшаву провел встречу с с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает CNN.

"Визит Байдена в Европу был полностью посвящен войне. Но переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым были первым случаем, когда Байден смог встретиться лицом к лицу с официальными лицами из Украины во время своего турне", - говорится в сообщении.

Журналист CNN Кевин Липтак поделился небольшим диалогом Байдена с Кулебой. "Когда министр иностранных дел Украины сказал Байдену, что он научился спать где угодно во время войны, в том числе в поезде, на котором он ехал в Варшаву, чтобы встретить его, Байден сказал, что он также научился спать на Amtrak, когда ездил на работу", - написал журналист. Перед встречей с Байденом Кулеба и Резников провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet