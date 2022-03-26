За сутки вернули свет 37 населенным пунктам - ДТЭК

Накануне аварийные бригады ДТЭК увеличили географию ремонтных работ в Киевской области.

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 23,5 тысяч семей в 37 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей, сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 26 марта.

Так, в Киевской области электроснабжение восстановлено для 15 369 домохозяйств. В частности, со светом частично Зазимье, Пуховка и Погребы, которые были накануне обесточены из-за вражеских обстрелов.

В целом удалось частично возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах в пяти районах: Броварском, Барышевском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Васильковском, обесточенных из-за боевых действий.

Также отремонтирована линия 110 кВ, что дает основное электроснабжение жителям Броварского и Бориспольского районов.

В Донецкой области удалось возобновить электроснабжение в 9 населенных пунктах. Всего засутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 8200 домохозяйств.

С начала войны ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 467 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях.

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