Арестович: 1-я танковая армия России похоронена

Украинские военные почти полностью уничтожили в Сумской и Харьковской области элитную танковую армию РФ.

Первая танковая армия России практически уничтожена в Украине, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в субботу, 26 марта.

По его словам, заходившая по направлению на Сумы и Харьков танковая армия "похоронена и фактически прекратила существование". Командование ВС РФ ведет "поиск виновных", добавил он.

Также он сообщил, что днем противник оказывает давление в Луганской области - в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке), "но попытки успеха не имеют".

Арестович отметил, что направления ВС РФ определены и не сменятся, делают упор на Донбассе.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что войска РФ пытаются прорваться через Изюм на Донбасс. "Они пытается обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС", - заявил Синегубов. В то же время, в командовании ЮГ сообщили, что РФ пыталась провести десант при помощи быстроходных катеров, но - неудачно. Противник продолжает вести разведку береговой полосы и акватории Черного моря, попытки пресекаются ПВО. Ранее Синегубов сообщил, что ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом

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