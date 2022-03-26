Оккупанты заблокировали колонну беженцев из Мариуполя с ранеными

В Запорожской области образовалась многокилометровая пробка из автобусов с эвакуированными людьми. В ней есть скорые с ранеными детьми.

Русские оккупанты возле села Васильевка в Запорожской области заблокировали движение колонны автомобилей беженцев из Мариуполя. В колонне есть "скорые" с ранеными детьми, сообщила в субботу, 26 марта, омбудсмен Людмила Денисова.

"На "горячую линию" омбудсмена поступают многочисленные обращения от родственников лиц, оказавшихся в ловушке российских оккупантов. Вблизи Васильевки Запорожской области рашисты заблокировали проезд и создали многокилометровую пробку из автомобилей беженцев из Мариуполя", - говорится в сообщении Денисовой.

Она подчеркнула, что в колонне находятся эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье.

"В очереди стоят и кареты "скорых" с ранеными детьми. Люди уже двое суток находятся без воды и продуктов питания", - подчеркивает омбудсмен.

"Российские оккупанты проводят усиленный досмотр тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для движения колонны. Действия России являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военное преступление согласно Римскому статуту уголовного суда", - заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество - государства и международные организации - немедленно осудить грубое нарушение Россией передвижения гуманитарных коридоров.

Ранее сообщалось, что в субботу будут работать 10 гумкоридоров.

Напомним в МИД Украины заявили, что российские войска принудительно депортируют украинцев в фильтрационные лагеря на территории РФ.

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