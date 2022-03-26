Чернигов полностью разрушен - мэр

В городе осталось менее половины жителей, он находится в оперативном окружении. К тому же враг сознательно уничтожил мост, сделав невозможным проведение гуманитарных коридоров.

В Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил городской голова Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv.

"Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из 285-290 тысяч, которые были до войны – ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается", - сказал Атрошенко.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

На данный момент Чернигов не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

Атрошенко отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. В настоящее время речь идет о 44 человеках (это и военные, и гражданские, среди которых трое детей).

Мэр добавил, что в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, – ремонтируют.

Атрошенко также подчеркнул, что очень помогают волонтеры, которые чрезвычайными усилиями снабжают людей всем необходимым.

Ранее в сети показали видео массированного обстрела Чернигова. Из-за постоянных обстрелов в городе уже много дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.

Чернигов: без сообщения с другими городами и под постоянными обстрелами

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