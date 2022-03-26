Продуктовые наборы Фонда Ахметова отправили в Покровск

Всего гуманитарную помощь Фонда получат 200 тысяч украинцев в пострадавших от войны регионах.

В Покровск Донецкой области в субботу, 26 марта, доставили более 2700 продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба организации.

Они предназначены для нуждающихся - пожилых людей и с особыми потребностями, которые сейчас находятся в особо затруднительной ситуации.

Также продуктовые наборы Фонда уже получают Киев и область, Харьков и область, Чернигов, Донбасса. Часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье жителям Мариуполя.

Всего продуктовую помощь Фонда Ахметова получат 200 тысяч украинцев.

Кроме того, Фонд Ахметова поставляет бесплатные медикаменты госбольницам в ряде регионов.

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