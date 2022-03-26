Кулеба рассказал о дороговоренностях со США о противоракетной обороне

Украинская делегация передала Байдену обломок российской ракеты. Кулеба также сообщил, что стороны договорились о конкретных шагах для того, чтобы таких ракет было меньше.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулебы рассказал подробности встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве. По его словам, американский лидер выразил восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Байден также заявил, что война России против Украины изменит 21 век.

"Байден сказал две вещи: то, что происходит в Украине, изменит XXI век. У него есть четкое понимание этого - это не война России против Украины, это война тирании против всего мира. Второе - слова о том, что США непреклонно будут с Украиной абсолютно во всем к нашей победе, ничто не заставит Штаты отвлечься от Украины и ослабить поддержку, наоборот - только усиление", - рассказал Кулеба.

Также глава украинского МИД, не раскрывая деталей, намекнул на договоренность с США о противоракетной обороне.

Он опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации "обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон".

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министрами Кулебой и Резниковым пообещал Украине дополнительную поддержку.

"Мы пообещали поддержку в удовлетворении гуманитарных, экономических и безопасностных потребностей Украины в момент, когда полномасштабное вторжение Путина идет уже второй месяц", написал Блинкен в Twitter.

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