Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову

Примерно в 16:30 произошло три сильных взрыва в районе Кривчицы.

Сегодня во второй половине дня, 26 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в районе Кривчицы примерно в 16:30 произошло три сильных взрыва. Звучала тревога, людей просили находиться в укрытиях.

На данный момент больше нет никакой информации про ракетный обстрел Львова. Нужно отметить, что Кривчицы – это львовская окраина.

Напомним, 13 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. В результате погибли около 35 человек.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Львовскому авиаремонтному заводу. Удар нанесли из акватории Черного моря.

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