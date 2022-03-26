Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову
Сегодня во второй половине дня, 26 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, в районе Кривчицы примерно в 16:30 произошло три сильных взрыва. Звучала тревога, людей просили находиться в укрытиях.
На данный момент больше нет никакой информации про ракетный обстрел Львова. Нужно отметить, что Кривчицы – это львовская окраина.
Напомним, 13 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. В результате погибли около 35 человек.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Львовскому авиаремонтному заводу. Удар нанесли из акватории Черного моря.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.