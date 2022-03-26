В ПЦУ сообщили о массовом переходе из УПЦ МП

Российское вторжение в Украину дало толчок новой волне переходов парафий и монастырей из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Десятки громад и несколько монастырей добровольно присоединились к ПЦУ. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Twitter.

"Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины", - написал он, добавив, что дверь Православной церкви Украины открыты для всех.

Ранее сообщалось, что ряд епархий УПЦ МП отказались поминать за богослужением главу РПЦ патриарха Кирилла.

Убивать российских оккупантов не грех - глава ПЦУ

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