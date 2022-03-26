Тростянец был освобожден от российских оккупационных войск силами Холодного Яра совместно с территориальной обороной и местными партизанами.

Украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Об этом 26 марта сообщила 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр на своей странице в Facebook. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил информацию об освобождении города.

Тростянец был освобожден от российских оккупационных войск силами Холодного Яра совместно с территориальной обороной и местными партизанами.

"Холодноярцам удалось изгнать с места "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96 отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", - отмечается в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Город в Сумской области освободили от оккупации РФ

Как сообщили холоднояровцы, потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставив вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации.

Об освобождении Тростянца накануне вечером сообщал председатель Тростянецкого горсовета Юрий Бова. Однако в своем обращении по итогам 25 марта Живицкий об этом не сообщал.

Напомним, Тростянец был оккупирован в начале марта. Первого числа сообщалось, что мэр Тростянца перестал выходить на связь.

Утром 26 марта глава Сумской областной военной администрации рассказал, что в области идут тяжелые бои с российскими оккупантами для освобождения захваченных территорий

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