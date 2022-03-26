Славутич оккупирован - мэр

Городской голова подтвердил оккупацию города и сообщил о трех убитых. Ведутся переговоры о зеленых коридоров для эвакуации жителей.

Российские войска в субботу, 26 марта, оккупировали Славутич, мэр города Юрий Фомичев сообщил о гибели трех человек.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают ", - рассказал Фомичев в видеообращении.

Также мэр подтвердил гибель трех жителей города:

"Пока подтверждены три смерти. Не всех мы еще узнали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто возможно знает погибших: позвоните в больницу и помогите узнать людей, кто это, их фамилии, кто они такие. Среди них есть и мирные жители".

Фомичев добавил, что ведутся переговоры об открытии зеленых коридоров для эвакуации жителей города.

"По зеленым коридорам, эвакуации, выезду людей - об этом идет речь. Мы в переговорах. Как только будет официальная информация - я сообщу", - подчеркнул мэр, добавив, что все желающие покинуть город смогут это сделать.

Напомним, сегодня военные РФ вторглась в Славутич, жители вышли на протест. Накануне жителям Славутича запретили выходить на улицу из-за российских снайперов.

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