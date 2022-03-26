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С территории Беларуси выпустили четыре ракеты - глава ОВА

Всего оккупанты выпустили по территории Украины четыре ракеты, однако большую их часть удалось сбить.
С территории Беларуси выпустили четыре ракеты - глава ОВА

Вечером, около 21.00 в воздушном пространстве Волыни украинские военные сбили три ракеты. Они были выпущены в сторону Украины с территории Беларуси. Об этом в субботу, 26 марта, в своем Telegram-канале заявил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Он отметил, что всего российские оккупанты запустили четыре ракеты. Однако три из них противовоздушная оборона сбила в Волынской области.

Он подчеркнул, что все ракеты были выпущены с территории Республики Беларусь.

Стоит отметить, что перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня днем после ракетного удара российскими войсками по Львлу в городе начался сильный пожар. Вскоре стало известно, что горит нефтехранилище. Сообщалось, что пострадали пять человек. А позже стало известно о новом ударе.

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