Зеленский обратился к российским оккупантам

Украина - единая в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский обратился к российским захватчикам, временно оккупировавшим украинские города. Соответствующее обращение украинский лидер записал и выложил в сеть в субботу, 26 марта.

Он отметил, что "оккупантам не помогут маргиналы, которые хотят выдать за власть, а рубли скоро будут приниматься разве что на вес".

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают: отключение нашего телевидения и подключение московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу.

Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изобразить якобы пророссийские власти.

Ответ оккупантам будет только один - ненависть и презрение", - заявил президент.

Также президент подчеркнул, что российским войскам не удастся оккупировать Славутич Киевской области.

"Сегодня мы были вместе с тобой, на твоих улицах, на твоем протесте. И все вместе говорили оккупантам одно: "Идите домой, пока еще можете ходить". Российские захватчики вошли в Славутич и встретили там такую реакцию, как и на юге нашего государства, как и на востоке нашей страны. Украина - единая в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий", - сказал Зеленский.

Напомним, российские войска в субботу, 26 марта, оккупировали Славутич.

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