Итоги 28.03: Экономические потери и шантаж Европы

Украина продолжает подсчитывать экономические потери из-за войны; Россия угрожает перекрыть газ Европе. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Названы промежуточные экономические потери от войны

Единоразовые потери Украины из-за вторжения России оцениваются уже в 564,9 млрд долларов. Из них 119 млрд долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты); 80 млрд долларов – потери предприятий и организаций; 90,5 млрд долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м. жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).

В ЕС планируют полностью отказаться от энергоресурсов РФ

В Еврокомиссии заявили о планах сократить свою зависимость от российского газа на две трети уже в этом году. К 2027 году ЕС планирует полностью стать независимыми от российских энергоресурсов. Сокращать потребление российских энергоресурсов планируют уже в этом году.

В свою очередь, у Путина пригрозили перекрыть поставки газа, если Запад не будет платить за российское топливо в рублях. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет отправлять газ "бесплатно".

Пассажиропоток на границе Украины снизился

За сутки, 27 марта, украинскую границу пересекли более 63 тысяч человек, что на 13 тысяч меньше, чем днем ранее. В целом в ЕС и Молдову за день выехали почти 41 тысяч человек против 49 тысяч днем ранее. На Польшу пришлось свыше 68% выехавших, что чуть выше средних значений. В то же время, в Украину въехало 19 тыс. граждан Украины. Подавляющее большинство – мужчины, готовые встать на защиту страны.

Словакия наградила Зеленского госпремией

Словакия наградила президента Украины Владимира Зеленского государственной премией имени Александера Дубчека, которая является символом свободы и надежды. При этом там подчеркнули, что “Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии”.

Шанхай уходит на девятидневный локдаун

В китайском городе Шанхай с населением более 26 млн человек объявлен локдаун из-за вспышки COVID-штамма Омикрон. Ограничения в мегаполисе вступили в силу с понедельника, 28 марта. Во время карантина жители должны будут оставаться дома. Офисы и предприятия, деятельность которых не является жизненно необходимой, закрываются. Общественный транспорт приостанавливает свою работу.

Кабинет министров Украины отменил карантинные зоны в регионах

Правительство отменило карантинные зоны в регионах, а также отстранение от работы невакцинированных сотрудников на период военного положения. В то же время, медучреждениям поручено обеспечить готовность к реагированию на COVID-вспышки в условиях военного положения.

Армения отправила в помощь России четыре Су-30

Армения направила боевые самолеты и летчиков для участия в войне в Украине на стороне России. Более того, специально обученные армянские летчики используют истребители российского производства. Тем временем в посольстве Армении в Украине заявили, что распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не соответствует действительности.

Город Ирпень в Киевской области освобожден от российских захватчиков

Ирпень в Киевской области освобожден от российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Маркушин. Он сообщил, что в городе идут зачистки, а также ожидаются еще атаки россиян. Жителей Ирпеня пока просят не возвращаться в город - это опасно.

В Мариуполе не осталось ни одного целого здания

За 27 дней осады Мариуполя погибли пять тысяч жителей, в том числе 210 детей. В городе остается 170 тысяч жителей. До начала блокады город успели покинуть до 140 тысяч человек, а после начала блокады удалось эвакуировать еще 150 тысяч, в том числе 71235 – в Запорожье, остальных - в окрестные поселки. В РФ депортировано 30 тысяч жителей Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе в Генпрокуратуре Украины назвали геноцидом

Мариуполь находится в осаде, без воды, без еды, без возможности уехать, Россия цинично уничтожает город. Обстреливает роддомы, больницы, места, где прячутся люди с детьми. Россия вывозит граждан против воли. Генпрокуратура Украины регулярно получает информацию о сексуальных преступлениях.

В Харькове разрушены 1410 зданий

Российская армия в Харькове целенаправленно стреляла по жилым микрорайонам. 1177 из разрушенных зданий – это жилые многоэтажные дома. Также от обстрелов пострадали 53 детсада, 69 школ и 15 больниц. Горожан приходится переселять в школы, детские сады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро.

Российские войска наращивают численность вокруг Киева

Несмотря на заявления должностных лиц Минобороны и Генштаба России относительно изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев. В то же время, основные усилия противник сосредоточивает на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.