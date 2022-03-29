33-й день войны: ВСУ сдерживают врага и сбивают самолеты

За сутки украинским военным удалось поразить 17 воздушных целей.

ВСУ продолжают успешно сдерживать противника, совершая контратаки на некоторых направлениях. Также они продолжают сбивать вражеские самолеты. Подробности об оперативной обстановке по состоянию на утро 33-го дня полномасштабной войны, 29 марта, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Так, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, тем самым пытаясь уничтожить жилые кварталы городов и инфраструктуру. Концентрируется он на хранилищах горючего. Целью таких действий является усложнение логистического обеспечения, а также создание логистического кризиса.

За день военнослужащие отбили 7 атак противника на Луганском и Донецком направлениях. Было уничтожено 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Вместе с этим противник нес потери в живой силе.

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В это же время Воздушные силы ВСУ поразили 17 воздушных целей. А это 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Авиация также наносила ракетно-бомбовые удары по местам, где зафиксировали скопление вражеской техники и живой силы. Потери россиян подсчитываются.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным разведки, "вагнеровцы" уже прибыли в Украину.

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