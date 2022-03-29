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33-й день войны: ВСУ сдерживают врага и сбивают самолеты

За сутки украинским военным удалось поразить 17 воздушных целей.
33-й день войны: ВСУ сдерживают врага и сбивают самолеты
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают успешно сдерживать противника, совершая контратаки на некоторых направлениях. Также они продолжают сбивать вражеские самолеты. Подробности об оперативной обстановке по состоянию на утро 33-го дня полномасштабной войны, 29 марта, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Так, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, тем самым пытаясь уничтожить жилые кварталы городов и инфраструктуру. Концентрируется он на хранилищах горючего. Целью таких действий является усложнение логистического обеспечения, а также создание логистического кризиса. 

За день военнослужащие отбили 7 атак противника на Луганском и Донецком направлениях. Было уничтожено 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Вместе с этим противник нес потери в живой силе.

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В это же время Воздушные силы ВСУ поразили 17 воздушных целей. А это 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Авиация также наносила ракетно-бомбовые удары по местам, где зафиксировали скопление вражеской техники и живой силы. Потери россиян подсчитываются.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным разведки, "вагнеровцы" уже прибыли в Украину.

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