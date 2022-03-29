Договор о гарантиях безопасности Украины должен одобрить референдум – ОП
Договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на всеукраинском референдуме. Такое заявление сегодня, 29 марта, на брифинге в Турции сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, вначале украинцы на референдуме выскажут свою позицию о договоре по гарантиям безопасности. После этого договор должны будут ратифицировать страны, которые дадут гарантии Украине. Также предусматривается ратификация украинским парламентом.
Подоляк подчеркнул, что в договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Что же касается ОРДЛО, то вопрос по этим территориям украинская сторона предлагает обсудить лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину.
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Напомним, в конце февраля состоялся первый раунд украинско-российских переговоров по вопросу вывода из Украины российских оккупационных войск.
Ранее стало известно, что в Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.
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