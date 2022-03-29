Выросло число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА

На данный момент власти подтвердили 9 смертей

В результате ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации погибли 9 человек. Об этом заявил начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Николай Панасенко в эфире общеукраинского телемарафона.

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"Деблокированы девять погибших. Спасены 18 человек, их передали в медучреждения. Всего пострадали 22 человека", – сообщил он.

Согласно официальной информации от спасателей, ракетный удар был нанесен около 08:45. В результате попадания ракеты была разрушена центральной секции здания областной администрации, рухнули перекрытия с 9 по 1 этаж. При этом пожара не было.

Напомним, Зеленский заявил, что РФ ежедневно применяет против Украины 40 ракет. По его словам, с 24 февраля и по состоянию на утро 29 марта 2022 года российские оккупанты уже применили в нашей стране более 1370 ракет.

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