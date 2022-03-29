Потери ВСУ "гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие" – Арестович

Украина не будет озвучивать потери ВСУ до конца войны

За месяц полномасштабной российско-украинской войны ВСУ понесли значительные потери в личном составе, но точные цифры будут засекречены до конца боевых действий. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "ВВС Украина".

Читайте также: Автор лозунга про русский корабль вернулся домой и получил награду

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет свои потери во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - пояснил он.

Арестович отметил, что озвученные российской стороной потери их собственной армии являются ложными и занижены в 10 раз. По его словам, Украина тоже могла бы врать о своих потерях, но не делает этого.

Читайте также: Выросло число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА

"Это военная тайна. Это просто самоубийство – раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку. Это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

При этом он уточнил, что потери ВСУ "гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие".

Напомним, 12 марта президент Зеленский впервые озвучил боевые потери Украины – 1300 человек. Больше общие потери армии Украины официально не назывались. Россияне называют такую же цифру, говоря о своих потерях. Но по данным Украины РФ уже потеряла более 17 тысяч солдат убитыми.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.