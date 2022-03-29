Судиться с РФ Украине помогут мировые юристы и Microsoft

В состав рабочей группы вошли ведущие мировые специалисты по правам человека, которіе на безвозмедной основе будуть консультировать Украину.

В Офисе генпрокурора сообщили о создании международной правовой Рабочей группы, которая будет помогать Украине устанавливать правосудие для жертв международных преступлений, совершенных Россией.

Отмечается, что в состав рабочей группы (legal Task Force) вошли ведущие мировые юристы: Амаль Клуни, Королевский советник Ричард Гермер, Королевский советник Тим Отти, Филиппа Уэбб, Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов, и Лорд Нойбергер – бывший Глава Верховного суда Соединенного королевства.

В рабочую группу также войдут юридические эксперты из фирмы Covington & Burling LLP из США во главе с Нихилом Гором, французской фирмы Sygna Partners во главе с Люком Видалом, а также фирмы Withers во главе с Эммой Линдси. Каждая из них уже представляет интересы Украины, в том числе в случае Covington и Sygna в Международном суде ООН.

Рабочая группа будет получать поддержку ведущих ученых в области международного гуманитарного права, в том числе профессора Марко Милановича (Ноттингемский университет) и профессора Эндрю Клепема (Женевский академический институт), а также Центра по вопросам международного управления и урегулирования споров при Королевском колледже в Лондоне, Фонда Клуни За справедливость и Института прав человека Международной ассоциации юристов.

При этом все члены рабочей группы, а также юристы и ученые, которые будут оказывать поддержку, будут выполнять свою работу безвозмездно.

Сфера компетенции группы будет включать в себя предоставление рекомендаций по привлечению к ответственности, в том числе через Организацию Объединенных Наций и региональные организации.

Также она будет предоставлять консультации и обеспечивать потенциальное представительство по гражданским и уголовным делам, в том числе подпадающим под действие законов универсальной юрисдикции, для обеспечения привлечения к ответственности и получения репараций в национальных юрисдикциях.

Кроме этого, рабочая группа будет предоставлять стратегические наставления по сотрудничеству Украины с Международным уголовным судом.

Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft. Она будет предоставлять бесплатную технологическую помощь в целях обеспечения защиты, анализа и обмена доказательствами международных преступлений с органами власти.

По словам главы ОГП, Ирины Венедиктовой, помощь и рекомендации этой группы будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства.

Ранее сообщилось, что Украина внесла в иск против России, который рассматривает Международный суд ООН, пункт о репарациях.

Напомним, власти Украины ведут переговоры с правительствами европейских стран относительно арестованных $415 млрд резервов РФ с тем, чтобы они пошли на возмещение ущерба Украине от вторжения России.