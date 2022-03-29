Более 60% украинских айтишников покинули свои дома из-за войны

Большинство IТ-специалистов вернулись к работе через месяц после начала российской войны, свидетельствуют результаты опроса.

Из-за войны России в Украине большинство отечественных айтишников работают полноценно, но более 60% из них были вынуждены покинуть дом и временно переехать. Об этом говорится в исследовании, проведенном профильным порталом DOU.

Отмечается, что через месяц после начала войны большинство IТ-специалистов вернулись к работе. 84% опрошенных работают полный рабочий день, еще 7% - неполный. Тем временем работу ищут 6% представителей этой сферы занятости.

Из почти семи тысяч опрошенных, 3% отметили, что их мобилизовали.

При этом для 65% айтишников нагрузка не изменилась. Но руководители и менеджеры отмечают, что работы стало больше.

Доходы не изменились у 90% работающих.

Меньше всего пострадали с начала войны айтишники Львова и Ивано-Франковска. Там потеряли работу только 3% специалистов еще у 12% уменьшилось количество проектов.

Больше всех пострадали специалисты из Днепра: около трети потеряли работу. Также без работы осталась четверть специалистов в Киеве, Харькове и Одессе.

Напомним, половина украинцев, которые имели работу до войны, лишились трудоустройства.