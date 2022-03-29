Российские оккупанты начали проводить рейды вблизи Херсона

Местные жители утверждают, что в пустых дворах российские военные выламывают двери и ворота и забирают машины.

Российские военные проводят рейды среди мирных жителей в пригороде Херсона. Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Отмечается, что солдаты РФ проверяют документы, ищут охотников и оружие, а также похищают машины.

Во вторник, 29 марта, вооруженные группы начали обыскивать домохозяйства в поселке Комышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.

Если хозяев нет, то российские военные выламывают двери и ворота и забирают машины.

Напомним, Херсон стал первым городом, который удалось оккупировать РФ. Однако в Пентагоне заявили, что Россия не полностью его контролирует.