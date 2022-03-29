Россия так и не отвела войска от Киева - МВД

На ближних подступах к Киеву продолжаются бои, хотя некоторые части начали отходить. Армия РФ теперь сосредоточит свои усилия на других направлениях - прежде всего, на Донбассе.

Россия так и не отвела войска от Киева и Чернигова, вопреки заявлениям Минобороны России о "снижении активности" на этих направлениях по результатам переговоров в Стамбуле. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии Стране.

"Разведка докладывает, что определенные части российских войск начали выходить. Но в то же время, на ближних подступах к Киеву продолжаются бои. Мы на данный момент не видим, что россияне начинают отходить со своих позиций. Мединский заявил, что в ближайшее время Генштаб РФ обнародует, как они собираются выходить. Но по состоянию на сейчас мы видим, что вокруг Киева никакого отведения российских войск пока нет", - сообщил Денисенко.

Впрочем, по его словам, российская армия теперь сосредоточит свои усилия на других направлениях - прежде всего, на Донбассе.

"Я не верю в искренние намерения россиян прекратить войну. По состоянию на сейчас в планах Путина остается желание получить хоть какую-то победу, и он считает, что кратчайший путь к победе - это ситуация на Донбассе. Ни про какие быстрые переговоры сейчас речи не идет. Пока что говорится только об одном - заявили, что собираются отходить из Киева - тут у них действительно есть определенные проблемы, они в "мешке" и ничего сделать не могут. Они сейчас будут концентрироваться прежде всего на Мариупольском направлении, на Донбассе", - отметил Денисенко.

И добавил, что он пока не видит серьезного прорыва ни в сегодняшних переговорах, ни в прекращении боев.

По его словам, ни одна из сторон не имеет явного военного преимущества.

Ранее западные СМИ сообщали, что российские войска уже отходят от Киева.

Напомним, накануне в ОП рассказали о двух сценариях на Донбассе. Отмечалось, что РФ туда перебрасывает войска, которые могут окружить группировку ВСУ в зоне ООС.