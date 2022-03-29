Потери среди мирного населения из-за войны РФ превысили три тыс. человек

Погибло 236 мужчин, 172 женщины, 34 мальчика и 15 девочек. При этом пол 55 детей и 667 взрослых пока не удалось установить.

Из-за российской войны потери среди мирного населения Украины по состоянию на 29 марта составляют 3039 человек. Среди них - 1179 погибших. Об этом со ссылкой управление Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Интерфакс.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - сказано в документе.

Речь идет о Мариуполе и Волновахе Донецкой области, Изюме Харьковской области, Попасной Луганской области Тростянца Сумской области. Там фиксируются сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения, которые подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 236 мужчин, 172 женщины, 34 мальчика и 15 девочек. При этом пол 55 детей и 667 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1860 раненых - 34 девочки и 26 мальчиков и 74 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

Напомним, по состоянию на 20 марта война унесла жизни 115 детей, еще 140 получили ранения различной степени тяжести.