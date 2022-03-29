Под Киевом из-за обстрела возник масштабный пожар

Оккупанты обстреляли один из складов, после чего там возник крупный пожар. Огонь захватил территорию в 20 тысяч квадратных метров.

В Броварском районе Киевской области вражеские войска обстреляли один из складов. В результате попадания снаряда возник пожар. Об этом вечером во вторник, 29 марта, сообщает ГСЧС.

"29 марта в 16:05 в Броварском районе в результате попадания вражеского снаряда возник пожар складского здания", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали около 18:00. Огонь захватил территорию в 20 тысяч квадратных метров склада.

Также к борьбе с пожаром привлекли 25 человек и 7 пожарных машин.

Напомним, сегодня утром на Ровенщине все еще продолжали тушить пожар на нефтебазе, которую обстреляли.