Генштаб обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

Российская Федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости с объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В целях опровержения этой лжи учтены спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых отчетливо видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся просто под открытым небом.

Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно, - сообщает Генеральный штаб ВСУ.