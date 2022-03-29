Планы Кремля полностью провалились - Арестович

Из-за этого со стороны России будет много ядерного шантажа, считает советник главы Офиса президента.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что планы Кремля полностью провалились и Россия боится привлекать к "спецоперации" белорусов, так как те перейдут на сторону ВСУ. Об этом он высказался в интервью DW.

Арестович считает провальным наступление российских войск на Харьковскую, Киевскую и Сумскую области. Он утверждает, что "наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской".

Также, по его словам, из-за этого со стороны России будет много ядерного шантажа.

"Они даже не решились объявить в России всеобщую мобилизацию, а это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны", - добавил Арестович.

Советник главы ОП оценил вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной. По его словам, она очень невысокая.

"Вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это полностью понимают и боятся", - заверил он.

Напомним, ранее сегодня Арестович заявил, что точно знает число погибших украинских военных, но до конца войны его разглашать запрещено.