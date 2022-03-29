В Пентагоне отвод войск РФ от Киева назвали передислокацией

В американской разведке считают, что захватнические войска отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на юге и востоке.

В разведке США подтвердили, что РФ начала частично выводить свои войска с территории Киевской области. Об этом в комментарии CNN сообщили двое чиновников из Пентагона.

Отмечается, что Россия начинает отводить батальонные тактические группы, которые покидают прилегающие территории вокруг украинской столицы. Однако подчеркивается, что опасность сохраняется из-за вероятности бомбардировки Киева.

"Соединенные Штаты считают, что Россия прикроет их уход воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы. Американские чиновники предостерегают, что Россия всегда может вернуться назад, если разрешат условия боя", - сказано в сообщении.

Кроме того, в США считают, что войска РФ отступают в некоторых районах на севере Украины, чтобы потом сосредоточиться на юге и востоке.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о шансе на завершение войны.