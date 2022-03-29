Укроборонпром отстранил гендиректора ГП Антонов

Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия Антонов. Об этом сообщает пресс-служба концерна во вторник, 29 марта.

"Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности проверка отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации", – говорится в сообщении.

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

"Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений", – добавили в концерне.

В Укробронпроме не уточнили, о каких обнародованных фактах идет речь.

Ранее бывший капитан уничтоженного в Гостомеле Ан-225 Мрия Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти. По словам работника предприятия, руководством ГП Антонов не было принято решения о перегоне самолета за границу.

Тогда в компании заявили, что Ан-225 "как раз проходил необходимое регламентное техническое обслуживание и находился в состоянии неполного комплекта авиационных двигателей".